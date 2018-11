Ile zarabiają konkretni dyrektorzy czy szefowie komórek organizacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości? - chciał się dowiedzieć od szefa resortu obywatel. W tym celu w trybie dostępu do informacji publicznej wystąpił o skany umów o pracę (lub innego rodzaju umów). Interesowały go imiona, nazwiska oraz kwoty wynagrodzeń. Nie prosił zaś o udostępnienie takich danych osobowych jak: PESEL, NIP, adres zamieszkania czy numery kont bankowych.

Resort odpowiedział jednak, że tego typu umowy nie stanowią informacji publicznej, bo to dokument wewnętrzny określający wzajemne relacje między pracownikiem i pracodawcą, a ten zobowiązany jest do ochrony dokumentacji pracowniczej przed nieuprawnionym dostępem. - Co do zasady informacje dotyczące konkretnych osób nie stanowią - stwierdził resort - informacji publicznej.

Sąd: Umowy stanowią informację publiczną