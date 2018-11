Nowa ocena pracy nauczycieli jest jednym z najważniejszych projektów minister edukacji Anny Zalewskiej. Czerwcowe rozporządzenie miało zwiększyć rangę oceny, uzależniając od niej m.in. możliwość przyspieszenia awansu zawodowego i premie.

Zalewska listę wymagań wobec nauczycieli uzależniła od stopnia awansu. Nauczyciele stażyści muszą spełnić ich dziesięć, kontraktowi – 14, mianowani – 19, a dyplomowani aż 23.

W efekcie w każdej ze szkół w Polsce powinien powstać wewnętrzny regulamin ze wskaźnikami oceny. Łącznie miało ich być ponad 20 tys. A to, jak trafnie przewidywał wiosną rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar, stworzyło spore problemy. „Brak jednolitego sposobu oceny pracy nauczycieli może budzić wątpliwości co do przestrzegania podstawowych praw i wolności” – pisał Bodnar. To, co w jednej podstawówce będzie uważane za wzorowe, w innej może być bowiem przeciętne. Każdy z dyrektorów musiał ustalić, co jest dla niego np. wyznacznikiem kultury osobistej, a kiedy nauczyciel daje własną osobą przykład umiłowania ojczyzny.