13 listopada „Wyborcza” w tekście „40 mln i nie będzie kłopotów” ujawniła, że przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski zaoferował właścicielowi Getin Noble Banku Leszkowi Czarneckiemu układ: w zamian za zatrudnienie wskazanego przez Chrzanowskiego prawnika – radcy prawnego Grzegorza Kowalczyka – jego bank ocaleje. Propozycja padła na spotkaniu w siedzibie KNF. Czarnecki rozmowę nagrał. Jej treść była opisana w zawiadomieniu, które reprezentujący Czarneckiego mec. Roman Giertych przekazał prokuraturze sześć dni przed naszą publikacją. Jeszcze w dniu ukazania się artykułu do dymisji podał się Chrzanowski.

Prezesa NBP Czarnecki nie nagrał

W nagranej 28 marca w południe rozmowie jest też wątek Adama Glapińskiego, bo Chrzanowski to bliski współpracownik szefa NBP. W czasie rozmowy Chrzanowski pokpiwa z urzędniczki, która kieruje gabinetem Glapińskiego: „Gdzieś tam we Wrocławiu ona reklamowała rajstopy, a teraz jest zastępcą dyrektora gabinetu”. Czarnecki opuszcza siedzibę KNF, ale z Chrzanowskim rozstaje się tylko na chwilę. O godz. 14 mają spotkanie w gabinecie prezesa NBP. Według relacji bankiera Adam Glapiński przyjął go życzliwie. Tej rozmowy Czarnecki nie nagrał. W zawiadomieniu do prokuratury jest napisane: „[Chrzanowski] zrelacjonował [Glapińskiemu] ogólnie treść rozmowy i jej ostateczne ustalenia (bez wątku korupcyjnego), na co Prezes Narodowego Banku Polskiego zareagował pełną aprobatą i zadowoleniem”.