W ubiegłym roku grupa ok. 40 Obywateli RP chciała pokojowo zaprotestować przeciwko organizowanemu przez nacjonalistów warszawskiemu Marszowi Niepodległości. Przed godz. 15 na ul. Smolnej otoczyli ich policjanci. Uznali, że protestujący byli zbyt blisko trasy Marszu. Wezwali uczestników „nielegalnego zgromadzenia” do opuszczenia miejsca protestu. Koniec końców doprowadzili kilkadziesiąt osób do komendy w związku z rzekomym „zakłócaniem zgromadzenia cyklicznego”.

Policja nie podawała podstawy kilkugodzinnych zatrzymań. Twierdziła nawet, że nie były to zatrzymania, tylko doprowadzenia w celu wylegitymowania. Sądy, do których zwrócili się protestujący, były innego zdania. Uznały, że doszło do zatrzymań. I co istotne - były one bezzasadne i nieprawidłowe. Zatrzymanych nie pouczono o ich prawach, nie otrzymali też protokołów zatrzymań. Z tych wszystkich powodów należą im się odszkodowania.