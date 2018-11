Śledztwo w sprawie korupcji w Komisji Nadzoru Finansowego prokurator generalny Zbigniew Ziobro wszczął we wtorek. Tego dnia w „Wyborczej” opisaliśmy złożone przez biznesmena Leszka Czarneckiego zawiadomienie do prokuratury. Bankier poinformował, że 28 marca szef KNF Marek Chrzanowski zaproponował mu przychylne traktowanie jego Getin Noble Banku w zamian za zatrudnienie wskazanego przez siebie prawnika Grzegorza Kowalczyka. Czarnecki oszacował, że miałoby go to kosztować ok. 40 mln zł.

Chrzanowski wyprzedził agentów CBA

W środę przed 13 do dwóch siedzib KNF – przy placu Powstańców Warszawy i ul. Pięknej – przyjechali agenci CBA. Przeszukiwali je do nocy z środy na czwartek.

– Zabezpieczono dokumenty i pliki – mówi Piotr Kaczorek z CBA. – Na tym etapie śledztwa zakończyliśmy czynności w KNF, będziemy analizować zebrany materiał i podejmować kolejne czynności w śledztwie.