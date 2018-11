Z ujawnionego przez „Wyborczą” nagrania wynika, że szef KNF wykorzystał swoją funkcję, by szantażować właściciela Getin Noble Banku Leszka Czarneckiego. Proponował mu „ochronę” w zamian za zatrudnienie w banku swojego człowieka za grube miliony. To czysty rekiet, tyle że w białym kołnierzyku i pod krawatem, a nie w dresie i z kijem bejsbolowym. Zamiast petenta obijać, można nasłać na niego kontrolę, wpisać go na czarną listę lub tak zmienić prawo, by decyzją administracyjną KNF mniejszy bank mógł przejąć większy. Kto się nie podporządkuje, straci biznes.

Po naszej publikacji sprawą solidarnie zajęły się niezależne media. Mamy już sporą wiedzę o kulisach afery KNF. Zadajemy rządowi PiS pytania, które pilnie wymagają odpowiedzi.

1. Czy Marek Chrzanowski działał sam? A rola szefa NBP Adama Glapińskiego?

Wiele wskazuje na to, że 37-letni ekonomista mógł działać jako pośrednik w imieniu „układu”. Już pod koniec rozmowy w cztery oczy rzuca do Czarneckiego: „Ja się do czegoś zobowiązałem”. Do czego i wobec kogo Chrzanowski się zobowiązał?