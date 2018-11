Zaledwie kilka dni temu Andrzej Duda stwierdził na łamach „Naszego Dziennika”, że jeśli powstałaby dobrze napisana ustawa zakazująca „propagandy” homoseksualnej, „podszedłby do niej poważnie”. Podobne prawo istnieje już w Rosji, co za dyskryminujące i naruszające wolność wyrażania poglądów uznał w ubiegłym roku Europejski Trybunał Praw Człowieka. Prezydentowi zdaje się to nie przeszkadzać.

To zresztą on - jeszcze w październiku 2015 r. - ogłosił, że nie podpisze ustawy o uzgodnieniu płci. Mimo że głównym założeniem przyjętego jeszcze przez poprzedni Sejm prawa było to, by osoby transpłciowe nie musiały w ramach tej procedury pozywać swoich rodziców. Pierwsze prezydenckie weto to jeden z wielu punktów na długiej liście przewinień rządzących opisanych przez autorów raportu „Trzy lata złej zmiany dla osób LGBTI - podsumowanie rządów PiS”.

Ten czas to nie tylko niedopuszczalne wypowiedzi polityków, choć i takie w dokumencie są przywoływane. Bo również towarzyszyły im konkretne posunięcia przedstawicieli władzy. „Zróbcie porządek z tymi pedałami, a nie z nami!” - krzyczała do policji podczas blokady gdańskiego Marszu Równości radna PiS i nauczycielka Anna Kołakowska. Domagając się zakazu podobnego marszu w Lublinie, tamtejszy wojewoda Przemysław Czarnek nazwał go promocją dewiacji, zboczeń i wynaturzeń. „Kolejna parada sodomitów” - tak z kolei szef MON Mariusz Błaszczak ocenił marsz w Poznaniu.