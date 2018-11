To z powodu jego zawiadomienia prokurator generalny Zbigniew Ziobro wszczął we wtorek śledztwo.

Czarnecki zawiadomił prokuraturę, że 28 marca szef Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski zaproponował mu przychylne traktowanie jego Getin Noble Banku w zamian za zatrudnienie wskazanego przez siebie prawnika Grzegorza Kowalczyka. Czarnecki oszacował, że miałoby go to kosztować ok. 40 mln zł. Rozmowę opisaliśmy w "Wyborczej" we wtorek.

Nie wiadomo, czy Czarnecki będzie przesłuchany w Polsce czy w konsulacie w USA. Jego pełnomocnik mecenas Roman Giertych zapewnia, że prokuratura na początku tygodnia dostanie oryginalne nagranie rozmowy Chrzanowskiego z Czarneckim.

Chrzanowski podał się do dymisji we wtorek. Dzień później do siedziby Komisji Nadzoru Finansowego weszli agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

CBA działało na polecenie prokuratury w Katowicach, która wszczęła śledztwo po publikacji "Wyborczej".