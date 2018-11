- Nie wnikaliśmy w to, jakie ten pan ma kompetencje. Sprawdziliśmy, że w 2017 r. krótko był w radzie Giełdy, a wcześniej pracował w radzie nadzorczej zakładów cukierniczych Miś. Uznaliśmy, że jeśli szef KNF kogoś takiego rekomenduje, to wystarczy - mówi nam o nominacji Kowalczyka osoba z najbliższego kręgu właściciela Polsatu.

To w sprawie Kowalczyka 28 marca 2018 r. szef KNF Marek Chrzanowski spotkał się w cztery oczy z właścicielem Getin Noble Banku Leszkiem Czarneckim. Chrzanowski włączył urządzenia zakłócające, ale bankier nagrał rozmowę na jeden z dyktafonów, który przebił się przez „szumidło”, jak szef KNF nazywał zagłuszarki.

Opisaliśmy to we wtorek. Ujawniliśmy w tekście „40 mln i nie będzie kłopotów", że Chrzanowski zaoferował Czarneckiemu układ - w zamian za zatrudnienie Kowalczyka Getin Bank ocaleje. Koszt zatrudnienia: 1 proc. od kapitalizacji banku po trzech latach udanej restrukturyzacji. Czarnecki wyliczył to na ok. 40 mln zł.