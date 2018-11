To on na nagraniu rozmowy prezesa KNF Marka Chrzanowskiego z właścicielem Getin Noble Banku Leszkiem Czarneckim został przez Chrzanowskiego przedstawiony jako orędownik doprowadzenia do upadłości Getin Banku i przejęcia go za złotówkę.

Pytany o to, czy mówił, że Getin musi upaść, prezes Sokal odpowiedział, że upadłość jest też działaniem restrukturyzacyjnym. Podkreślał, że wszystko, co robi, robi zgodnie z prawem polskim i unijnym w interesie systemu bankowego.

„Między nami to Zdzisław ma swój plan”

Przypomnijmy, podczas spotkania w cztery oczy Chrzanowski rozmawia z Czarneckim o złej sytuacji jego banków. Przeżywają one kryzys związany z koniecznością dokapitalizowania, z podatkiem bankowym, kredytami we frankach oraz obligacjami GetBacku sprzedawanymi przez Idea Bank. Zagrożony jest zwłaszcza ten ostatni.

Chrzanowski ubolewa nad nieprzejednaną postawą Zdzisława Sokala, członka KNF rekomendowanego przez Kancelarię Prezydenta: