O odejściu z resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Bartosz Marczuk poinformował przed tygodniem. „Dziękuję mojej wspaniałej szefowej Elżbiecie Rafalskiej za współpracę. Dziękuję Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i Beacie Szydło za zaufanie i możliwość pracy dla Ojczyzny. To zaszczyt i honor. Dziękuję współpracownikom z ministerstwa. Mam nadzieję, że będę jeszcze pracować dla Wspólnoty” - napisał na Twitterze. Nie zdradził jednak, co będzie robił dalej.

Wątpliwości rozwiał we wtorek prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys, który poinformował, że od 19 listopada Marczuk dołącza do zarządu spółki. - Jest to wzmocnienie naszej spółki w przededniu realizacji jednego z największych programów społecznych ostatnich lat, czyli Pracowniczych Planów Kapitałowych - wyjaśnił. Były wiceminister rodziny ma nadzorować właśnie pion odpowiedzialny za PPK - program dodatkowego i dobrowolnego oszczędzania na emeryturę.