Formalnie szef KNF Marek Chrzanowski podlega premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, ale został powołany za czasów premier Beaty Szydło. Przy czym pani premier nie miała żadnego realnego wpływu na to, kogo powołuje. Chrzanowski to człowiek prezesa NBP Adama Glapińskiego, który jest teraz w PiS w sojuszu z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą. We frakcji Ziobry jest też wpływowy senator i współtwórca SKOK-ów Grzegorz Bierecki. Ta grupa gra przeciwko Morawieckiemu.

Glapiński i tak uznał swoje wpływy w KNF za zbyt małe, dlatego od początku urzędowania walczył o przeniesienie nadzoru finansowego nad bankami z rządu do NBP. W lecie tego roku mówił publicznie, że ma nawet gotowy projekt ustawy w tej sprawie. Uzasadnienie miało być takie, że nawet jak PiS przegra wybory, to przynajmniej instytucję nadzoru będzie miał w swoich rękach, bo kadencja Glapińskiego trwa do 2022 r.