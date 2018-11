Chodzi o wniosek ok. 100 posłów z Arkadiuszem Mularczykiem z PiS na czele. Przed rokiem wystąpili oni do TK, by ten zbadał zasadność immunitetu jurysdykcyjnego obcego państwa w przypadku zbrodni wojennych. Jego uchylenie miałoby pozwolić obywatelom Polski na drodze sądowej ubiegać się o odszkodowania od Niemiec za okres II wojny światowej. Dotychczas było to niemożliwe, ponieważ w postępowaniu sądowym państwom przysługuje immunitet.

Sejm i prokuratura za wnioskiem

W lipcu tego roku wniosek pozytywnie zaopiniowała już sejmowa komisja ustawodawcza. Posłowie zgodzili się, że przywoływane przepisy kodeksu postępowania cywilnego są niezgodne z artykułami konstytucji mówiącymi o tym, że:

- „przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych”;