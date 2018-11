Andrzej Duda wraz z małżonką w specjalnym orędziu wygłoszonym na Zamku Królewskim emitowanym po "Wiadomościach", przypomnieli, że obchody 100-lecia niepodległości trwają cały rok. Podziękowali wszystkim, którzy przyczynili się do odzyskania niepodległości i "spełnili marzenia czterech pokoleń Polaków".

Prezydent zaapelował o uczczenie wydarzeń, dzięki którym mamy własne, suwerenne i demokratyczne państwo. Zaprosił do wspólnego śpiewania hymnu narodowego, który zabrzmi jutro o godz. 12. Zachęcał, by w południe wyjść na place miast i wsi, by świętować rocznicę odzyskania wolności wraz z bliskimi, sąsiadami i przyjaciółmi.

Zachęcał też do wywieszenia flag państwowych na budynkach. - Niech barwy narodowe będą z nami wszędzie, napełnią nas dumą ze zwycięstwa - powiedział.

Agata Kornhauser-Duda przypomniała z kolei, że w niedzielę przypada też okrągła rocznica uzyskania praw wyborczych przez Polki. Zaznaczyła, że w czasach okupacji to one przekazywały dzieciom i wnukom pamięć o ojczyźnie i polską tradycję, a także na równi z mężami, ojcami i braćmi walczyły o wolność.