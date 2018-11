„KRS uznaje za sprzeczne z porządkiem konstytucyjnym RP zarządzenie wydane 5 listopada przez sędziego SN w stanie spoczynku Stanisława Zabłockiego” - tak rozpoczyna się uchwała podjęta w piątek przez nową KRS.

Obsadzona przez polityków Rada powiela w niej stanowisko rządu PiS o sędziach Sądu Najwyższego i stara się przeciąć wątpliwości dotyczące konkursów sędziowskich, które sama prowadziła. Oficjalny powód podjęcia uchwały jest następujący: pilna potrzeba obrony niezawisłości sędziowskiej.

Rada staje w obronie sędziego Wojciecha Sycha, którego dotyczy zarządzenie Zabłockiego. Prezes Izby Karnej zdjął z wokandy przydzielone mu sprawy.

Dlaczego Sych na razie nie będzie orzekał w SN

Poznański sędzia jest jedną z 37 osób, które KRS po konkursie wskazała prezydentowi do powołania do SN. Według środowiska sędziowskiego konkurs był nieważny. Prezydent ogłosił go obwieszczeniem, pod którym nie było wymaganej przez konstytucję kontrasygnaty premiera. Przeprowadziła go Rada obsadzona wbrew ustawie zasadniczej. Wręczając nominacje nowym sędziom Andrzej Duda zlekceważył orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ten wstrzymywał powołania do czasu rozpoznania odwołań odrzuconych kandydatów.