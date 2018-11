Za odrzuceniem projektu było 354, w tym niemal wszyscy posłowie PiS. Przeciw - tylko dziesięciu parlamentarzystów. Szesnastu posłów wstrzymało się od głosu.

Projekt przygotowało Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP”, które uchodzi za czołową organizację antyszczepionkowców w Polsce. Członkowie STOP NOP chcą, by to rodzice decydowali o szczepieniu dzieci, i proponują wykreślenie z przepisów o szczepieniach przymiotnika "obowiązkowe". Pod projektem podpisało się 120 tys. ludzi. STOP NOP w lipcu złożyło go w Sejmie.

STOP NOP skupia ludzi, u których dzieci wystąpiły powikłania poszczepienne (NOP) albo których dzieci zachorowały na rozmaite choroby, co rodzice powiązali ze szczepionkami. Członkowie stowarzyszenia twierdzą – choć nie ma na to dowodów naukowych – że szczepienia zwiększają ryzyko występowania różnych chorób. W wyniku ich działalności lawinowo rośnie liczba niezaszczepionych dzieci – jeszcze w 2008 r. szczepień odmawiało 3 tys. rodziców, rok temu było to już 30 tys.