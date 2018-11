W rozmowach w siedzibie MSWiA wzięli udział przedstawiciele Straży Granicznej, policji i straży pożarnej - podaje RMF FM. Związkowcy z policji mieli być zaskoczeni obecnością podczas rozmów przedstawicieli innych formacji.

Przed godz. 22 minister Joachim Brudziński oraz komendant główny policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski i przedstawiciele innych służb poinformowali o zawarciu porozumienia.

- Nie spodziewałem się, że o godz. 22 będę trzymał w ręku porozumienie. To najlepsze porozumienie, jakie udało się wynegocjować. Nie jest doskonałe. Chciałbym, żeby było lepsze. Ale to krok milowy. Zaczęliśmy prawdziwy dialog - mówił Jankowski. - Kończymy akcję protestacyjną. Porozumienie jest na tyle satysfakcjonujące, że przerwaliśmy protest. Wracamy do służby. Będziemy robić to, co umiemy najlepiej, czyli dbać o bezpieczeństwo wszystkich Polaków.