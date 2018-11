– Do akcji śpiewania hymnu włączy się ponad 22 tys. szkół. To 4,6 mln uczniów i prawie 450 tys. nauczycieli – chwaliła się w czwartek minister edukacji Anna Zalewska. Pomysł bicia rekordu w śpiewaniu hymnu to akcja działającej przy MEN Rady Dzieci i Młodzieży. Jej przewodniczący Piotr Wasilewski komentował: – Cieszę się, że akcja spotkała się z takim zainteresowaniem. Jeszcze nigdy tak wielu Polaków naraz nie zaśpiewało hymnu.

Ale MEN działania uświetniające 100. rocznicę odzyskania niepodległości promuje już od wielu miesięcy i nie zamierza zakończyć ich 11 listopada. Ten rok szkolny jest Rokiem Niepodległej, a do 2021 r. MEN na edukacyjne działania patriotyczne przeznaczy 6,9 mln zł. Szkoły mogą dostać wsparcie na działania promujące wolność, godność, solidarność, prawa człowieka, a także wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej.

Debaty i rakiety