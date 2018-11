O roli Kościoła w Polsce i wizji Unii Europejskiej Andrzej Duda opowiada w wywiadzie udzielonym katolickiemu tygodnikowi „Niedziela”. „Prezydent na stulecie” - zapowiada go na okładce gazeta. Jego fragment redakcja zamieściła na swojej stronie internetowej. Podobnie jak serwis internetowy PAP.

- Polskość przetrwała głównie dzięki silnej rodzinie i Kościołowi, który stał na straży niezmiennych wartości - twierdzi Duda. Przypomina słowa Jana Pawła II z okresu, kiedy Polska przystępowała do Unii Europejskiej: - Mówił nam, byśmy wnieśli do wspólnoty swoje chrześcijańskie wartości, którymi Polacy żyją już od 1052 lat.

Dziennikarze „Niedzieli” pytają prezydenta, czy z Brukseli narzucana jest nam obecnie obca ideologia i czy nie jest to nowa forma wymuszenia naszej podległości.

- To jest zwarcie typowo ideologiczne. Środowiska polityczne, które dziś władają Brukselą i wieloma państwami europejskimi, mają zupełnie inną niż my wizję państwa oraz tego, co powinno być ważne dla społeczeństwa i jaki powinien być system wartości. Dlatego dochodzi do sporu - uważa Duda.