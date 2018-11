Wypowiedź lidera Platformy Obywatelskiej z środowego wystąpienia do delegatów Europejskiej Partii Ludowej podała Polska Agencja Prasowa. - Dla Platformy Obywatelskiej dołączenie Polski do strefy euro jest ważnym celem. Po tym, jak odsuniemy od władzy populistów, zaoferujemy polskim obywatelom plan dołączenia do obszaru wspólnej waluty. Uruchomimy narodową debatę, której celem będzie uzyskanie szerokiej społecznej akceptacji tej decyzji - mówił Schetyna.

Uczestnikom kongresu powiedział też, że przywozi im dobre wiadomości z Polski. Podkreślał, że dzięki zbudowaniu Koalicji Obywatelskiej udało się zatrzymać "ofensywę Kaczyńskiego" w wyborach samorządowych.

- Jeśli powtórzymy albo nawet poprawimy te rezultaty w najbliższej przyszłości, będziemy w stanie wygrać wybory europejskie i potem utworzyć demokratyczny i proeuropejski rząd po przyszłorocznych wyborach parlamentarnych - oświadczył.