O zmianach w najbliższym otoczeniu premiera Mateusza Morawieckiego poinformował portal 300polityka.pl. Piotr Matczuk nie jest już dyrektorem Centrum Informacyjnego Rządu, stanowisko dyrektora departamentu obsługi medialnej traci też Anna Plakwicz.

To zgrany duet, przez lata pracowali dla partii. Po wygranych przez PiS wyborach w 2015 r. doradzali premier Beacie Szydło.W połowie 2017 r. założyli spółkę Solvere, porzucili rządowe posady i zaczęli obsługiwać Polską Fundację Narodową, na czym zarobili 240 tys. zł. Dostawali też regularne przelewy z partii – w sumie ponad 400 tys. zł za kilka miesięcy. Byli twórcami kampanii „Sprawiedliwe sądy”, która szkalowała sędziów.

Po powrocie do kancelarii premiera już jako urzędnicy weszli do sztabu wyborczego Zjednoczonej Prawicy. To ich niektórzy obwiniają o produkcję spotu o uchodźcach, w którym PiS przekonywał, że jeśli wybory samorządowe wygra opozycja, to Polskę zaleje fala imigrantów. Wypuszczony w końcówce kampanii wyborczej według wielu w PiS zaszkodził partii, bo – tu cytat jednego z doradców Kaczyńskiego – „w żaden sposób nie był otorbiony odpowiednią opowieścią”.