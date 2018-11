Po naprędce zorganizowanym w środę spotkaniu Andrzeja Dudy z premierem Mateuszem Morawieckim rzecznik prezydenta Błażej Spychalski poinformował, że 11 listopada odbędzie się marsz zorganizowany przez rząd, objęty patronatem prezydenta Dudy. Będzie częścią oficjalnych uroczystości z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

– Pokażmy, że jesteśmy jedną wspólnotą. Zapraszamy wszystkie środowiska – ogłosił Spychalski.

Rozważano przejęcie inicjatywy

Z naszych informacji ze źródeł rządowych wynika, że zorganizowanie marszu pod patronatem prezydenta to pomysł ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego. To on wskazał na fakt, że imprezy państwowe mają pierwszeństwo nad wydarzeniami cyklicznymi. Trasa żadnego innego marszu nie może przebiegać w tym miejscu.

Według informacji „Wyborczej” organizacja prezydenckiego marszu była rozważana już kilka dni temu. Brano pod uwagę przejęcie inicjatywy, nadanie Marszowi rangi uroczystości państwowych. Sugestie, że Andrzej Duda może się zdecydować na takie rozwiązanie, przekazywano organizatorom Marszu Niepodległości. Szukano rozwiązania i środowa decyzja Hanny Gronkiewicz-Waltz, by marszu zakazać, była odebrana jako prezent.