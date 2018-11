Maciej Orłowski: Projekt zasadniczo sprowadza się do czterech kwestii: 1. ograniczenia możliwości stosowania jej wyłącznie do małżeństw; 2. ograniczenia liczby komórek rozrodczych, które mogą zostać zapłodnione, do jednej; 3. zakazu mrożenia ludzkich zarodków powstałych w procedurze zapłodnienia pozaustrojowego; 4. likwidacji anonimowości dawców komórek rozrodczych.

Dr Katarzyna Kozioł: Pierwszy punkt, zezwalający na in vitro tylko małżeństwom, jest o tyle bezsensowny, że już teraz ustawa ogranicza korzystanie z usług leczenia niepłodności tylko do par.

Partnerzy muszą podpisać dokument, w którym potwierdzają, że „pozostają we wspólnym pożyciu” i biorą na siebie odpowiedzialność za procedurę i przyszłe rodzicielstwo. To wydaje mi się wystarczające. Nie sądzę, by państwo musiało ingerować tak dalece w związek dwojga ludzi, by wymagać od nich małżeństwa. Przecież można mieć dziecko w nieformalnym związku i nadal to dziecko ma mamę i tatę. Skoro pary w nieformalnym związku mogą naturalnie spłodzić dziecko, to dlaczego nie miałyby mieć możliwości zapłodnienia pozaustrojowego? To dla mnie nielogiczne.