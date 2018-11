W zeszłym tygodniu szef RMN poseł PiS Krzysztof Czabański ogłosił, że do wtorku do godz. 12 można zgłaszać kandydatów na prezesa PR, a w środę zbierze się Rada, by wybrać nowego szefa publicznej rozgłośni.

Posiedzenie odwołane „ze względów organizacyjnych”

Rada Mediów Narodowych powołuje i odwołuje szefów spółek medialnych. Rada liczy 5 członków, większość ma trójka posłów PiS: Krzysztof Czabański, Joanna Lichocka i Elżbieta Kruk. W Radzie zasiada też b. szef TVP Juliusz Braun i Grzegorz Podżorny (reprezentuje klub Kukiz’15).

Niespodziewanie we wtorek po południu Czabański odwołał środowe posiedzenie. Nie ogłosił, jakich kandydatów zgłosili członkowie Rady. Czabański wyjaśnia „Wyborczej”, że środowe posiedzenie Rady zostało odwołane „ze względów organizacyjnych” i że „nie ma problemu z radiem”. Kolejne posiedzenie RMN ma być jeszcze w tym miesiącu.