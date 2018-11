Funkcjonariusze policji od marca domagają się podwyżek, odmrożenia po dziewięciu latach waloryzacji uposażeń, 100-proc. odpłatności za nadgodziny, pełnopłatnych zwolnień lekarskich za 30 dni w roku oraz powrotu do dawnego systemu emerytalnego. Choć PiS w kampanii wyborczej zapewniał, że wszystkie te postulaty spełni, dziś przyznaje, że nie ma na to pieniędzy.

Dlatego policjanci już od lipca nie wystawiają mandatów za drobne przewinienia (wpływy do budżetu państwa spadły nawet o 20-30 mln zł). A ponieważ policja praktycznie nie ma prawa do strajku, kolejna odsłona protestu to masowe branie zwolnień lekarskich.

W woj. łódzkim na chorobowym jest ok. 1,6 tys. policjantów. A na Śląsku problem z obsadą patroli mają komendy w Zabrzu, Dąbrowie Górniczej i Chorzowie. Komenda Główna nie podaje informacji o liczbie chorujących policjantów w skali kraju.