Włodzimierz Brazewicz, sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, we wtorek stawił się przed zastępcą głównego rzecznika dyscyplinarnego sędziów Przemysławem Radzikiem. To prezes Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim i – od niedawna – jeden z trzech najważniejszych rzeczników dyscyplinarnych w kraju. Na to stanowisko powołał go w czerwcu minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Jak ustaliło OKO.press, sędzia Radzik sam miał sprawę dyscyplinarną w 2007 r., gdy był szeregowym sędzią w sądzie w Krośnie Odrzańskim. Został ukarany upomnieniem za wydanie kilku wyroków łącznych z naruszeniem prawa. Sąd Najwyższy podtrzymał orzeczenie, ograniczając tylko liczbę błędnie wydanych wyroków.

Radzik wziął pod lupę konferencję z udziałem sędziów i polityków 28 września w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Brazewicz prowadził wówczas otwarte spotkanie z sędzią Igorem Tuleyą z Sądu Okręgowego w Warszawie. Rzecznik uznał, że wydarzenie miało charakter polityczny, i zdecydował się na postępowanie wyjaśniające (poprzedza postępowanie dyscyplinarne).