Polacy „byli wprawdzie słusznie dumni z oporu swojego społeczeństwa wobec nazistów, ale faktycznie podczas wojny zabili więcej Żydów niż Niemców”- napisał w 2015 r. prof. Gross w „Die Welt”. Artykuł dotyczył niechęci narodów naszego regionu do przyjmowania uchodźców. Autor doszukał się genezy obecnych ksenofobicznych postaw w czasach II wojny światowej. Do prokuratury złożono kilkaset doniesień o „publicznym znieważeniu Narodu Polskiego” (art. 133 kk przewiduje za to do trzech lat więzienia).

„Czyn nie zawiera znamion przestępstwa”

Sprawę dostał Michał Binkiewicz, doświadczony śledczy, który oskarżał najgroźniejszych gangsterów śląskich i szczecińskich: „Krakowiaka”, „Zdzicha” oraz „Oczkę”. Prokurator Prokuratury Rejonowej Sosnowiec--Południe od czerwca 2013 r. jest w delegacji w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach.

Sprawę umarzał dwa razy (w październiku 2016 r. i w czerwcu 2017 r.). Stwierdzał, że „czyn nie zawiera znamion przestępstwa”, Gross narodu polskiego nie znieważył, „nie przekroczył granic” obowiązujących w debacie publicznej i korzystał z „prawa do wolności wyrażania opinii”.