O sprawie napisał portal rmf24.pl. Dr hab. Jan Majchrowski to szef nowo utworzonej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego oraz profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Jeszcze kilka dni temu był też tutorem (opiekunem naukowym) jednego ze studentów w ramach tzw. Kolegium MISH. Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne (i społeczne) to obejmujące co najmniej dwa kierunki pięcioletnie studia, w których indywidualny program kształcenia uzgadniany jest z wybranym opiekunem naukowym.

Majchrowski nie jest już tutorem. Pod koniec października zamieścił na planie zajęć jednego ze swoich studentów wpis następującej treści: "Ten wykładowca nie odpowiada poziomowi, który uważam za właściwy i odpowiedni dla profesora UW. W związku z tym nie akceptuję tego planu". Był to komentarz do planowanych zajęć z prof. Wojciechem Sadurskim pt. "Członkostwo w Unii Europejskiej i problemy demokracji oraz ochrony praw człowieka".