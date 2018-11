Dziś w Sejmie posiedzenie klubu Kukiz’15 i powyborcze rachunki. Miało być też głosowanie nad usunięciem posła Marka Jakubiaka, ale w piątek odszedł sam.

To kolejne polityczne pożegnanie w ostatnim czasie. Poseł Jakub Kulesza, dotychczasowy rzecznik klubu, dołącza do partii Wolność Janusza Korwin-Mikkego. Właśnie został tam wiceprezesem. Te same barwy w Sejmie ma już Jacek Wilk, u Kukiza do lutego 2018 r.

Korwin-Mikke, polityczny weteran, postać z peryferii polityki, ma w Sejmie dwie szable. Liczył na więcej, bo w ramach powyborczych rozmów chciał przyciągnąć do Wolności Piotra Liroya-Marca, kolejnego dawnego kukizowca. W trzech mogliby założyć koło poselskie Wolności. Na razie nie wyszło.

Jakubiak może nie być ostatnią stratą. Bo Kukiz’15 to najbardziej niestabilny klub w obecnym parlamencie. W tej chwili ma 28 mandatów, w 2015 r. wprowadzał 41 osób.