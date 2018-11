Część nowych sędziów SN nie zostanie dopuszczonych do orzekania – do tego sprowadzają się ostatnie decyzje prezesów Sądu Najwyższego. Dotyczą w sumie ośmiu sędziów powołanych przez prezydenta do dwóch izb. Wszystkich wskazała Andrzejowi Dudzie do powołania nowa KRS. Wyłoniono ich w konkursie, który – według środowiska sędziowskiego – był nieważny.

Siedem nowych osób powinno orzekać w Izbie Cywilnej, ale prezes Dariusz Zawistowski postanowił nie wyznaczać im posiedzeń. – Przekazał, że nie będzie tego robił, aż Naczelny Sąd Administracyjny nie rozpatrzy odwołania innych uczestników konkursu do SN – mówi rzecznik SN Michał Laskowski.

Podobną decyzję podjął w poniedziałek prezes Izby Karnej Stanisław Zabłocki. Dotyczy jedynego nowego sędziego w tej izbie – Wojciecha Sycha. Sędzia miał już wyznaczone posiedzenia. Podczas nieobecność Zabłockiego wyznaczył je zastępujący prezesa przewodniczący wydziału. Zabłocki zmienił tę decyzję.