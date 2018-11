Pod stanowiskiem podpisali się byli dyplomaci, którzy działają w Konferencji Ambasadorów RP. Zrzeszenie analizuje politykę zagraniczną, przestrzega przed zagrożeniami, przygotowuje rekomendacje.

Ostatnie stanowisko Konferencji dotyczy konsekwencji działań prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, który zakwestionował jeden z przepisów traktatu o funkcjonowaniu UE (TSUE). „Przyjęcie tez prokuratora generalnego jako stanowiska rządu oznacza czołowe starcie z fundamentem prawa UE” – napisali ambasadorowie.

Ziobro zakwestionował art. 267 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który umożliwia sądom krajowym występowanie do Trybunału Sprawiedliwości UE z pytaniami prejudycjalnymi. Chce, by Trybunał Konstytucyjny uznał przepis za niezgodny z konstytucją, jeśli pytania będą dotyczyć „ustroju, kształtu i organizacji władzy sądowniczej”. W ten sposób próbuje uciszyć sądy, które od sierpnia pytają TSUE, jak pisowskie reformy sądownictwa mają się do unijnych przepisów.