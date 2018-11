– Gdyby przyjąć waszą logikę, która stosujecie do sprawy Amber Gold, to zgodnie z nią w aferze GetBack, gdzie mówimy o stratach rzędu 4 mld zł i też tysiącach pokrzywdzonych ludzi, premier waszego rządu Mateusz Morawiecki i jego ojciec powinni być już przesłuchani, skazani i spaleni na stosie - to najczęściej cytowane słowa Donalda Tuska z pierwszej części poniedziałkowego przesłuchania b. premiera przed komisją śledczą badającą aferę Amber Gold.

Do przerwy, którą ogłoszono ok. godz. 12.30, posłowie PiS i Kukiz'15 usiłowali wykazać, że gdy w latach 2009-2012 działał gdański parabank Tusk jako premier „niczego nie wiedział i nad niczym nie panował”. Zdaniem posłów partii rządzącej powinien panować nad służbami specjalnymi, które „nie uratowały pieniędzy zwykłych ludzi”.

Nerwy premiera i zły nastrój przewodniczącej

W oskarżycielskiej retoryce przodowała przewodnicząca komisji Małgorzata Wassermann oraz Jarosław Krajewski (oboje z PiS). Wassemann wielokrotnie pytała Tuska „jak się czuje” z tym, że „okłamywał Polaków” i „zawiódł obiecując, że wyjaśni aferę po upadku Amber Gold". Wielokrotnie też pouczała b. premiera, by się „nie denerwował”. Krajewski dodał, że gdyby „kilka lat temu” Tusk „się nie bał” to „może nie byłoby afery Amber Gold”.