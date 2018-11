Jeśli zbitka słów "kanon lektur" wywołuje u państwa dreszcze, warto zobaczyć, jak do tematu podszedł tygodnik "Polityka". Spokojnie, nie ma tam Słowackiego, bo w plebiscycie wzięły udział tylko książki stuletnie i młodsze.

Tygodnik "Polityka" przygotował literacki kanon "100 książek na stulecie". Listę stworzoną przez ludzi kultury otwiera zbiór wierszy Leśmiana "Łąka" z 1920 r., zamyka niedawna laureatka Nike, książka "Rzeczy, których nie wyrzuciłem" Marcina Wichy. Pomiędzy nimi - nie tylko twórcy szeroko uznani, jak nobliści Czesław Miłosz i Wisława Szymborska, ale też nieco zapomniani czy niedocenieni, m.in. Zuzanna Ginczanka, Zygmunt Haupt, Anna Świrszczyńska, Leo Lipski, Leopold Buczkowski.

"Po co po raz kolejny budować polską listę lektur? Z kilku powodów. Po pierwsze, osobne obiegi literackie tworzą dziś swoje – także osobne – hierarchie. Po drugie, literatura coraz częściej bywa zaprzęgana do polityki. Po trzecie wreszcie – dzisiejsza szkoła ogranicza znajomość utworów literackich do minimum. Tymczasem kanon jest potrzebny – również po to, żeby o nim dyskutować, zmieniać go, rewidować" - pisze Justyna Sobolewska, krytyczka literacka, która kanon opracowała na podstawie zgłoszeń specjalistów.