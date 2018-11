Nieoficjalną informację podało Radio Gdańsk. Marcin P. przebywa w areszcie od 2012 r., kiedy wybuchła afera Amber Gold. Niedawno Sąd Apelacyjny w Gdańsku przedłużył mu tymczasowe aresztowanie do 14 stycznia przyszłego roku.

Tymczasem - zgodnie z europejską konwencją o ochronie praw człowieka ratyfikowaną przez Polskę w 1993 r. - "każdy zatrzymany lub aresztowany powinien zostać niezwłocznie postawiony przed sędzią [...] i ma prawo być sądzony w rozsądnym terminie albo zwolniony na czas postępowania. Zwolnienie może zostać uzależnione od udzielenia gwarancji zapewniających stawienie się na rozprawę".

- To jest sprawa nie o zabójstwo, ale o oszustwo. Na wielką skalę, ale nadal oszustwo. A tymczasowe aresztowanie to przecież środek ostateczny - przekonywał w 2016 r. adwokat Marcina P., mec. Michał Komorowski, kiedy złożył w imieniu swojego klienta skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.