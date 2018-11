Podczas wywiadu prowadzonego przez Piotra Kraśkę padła nawet sugestia, że temat wiz może udać się załatwić w przyszłym roku.

- Wszyscy, także moi szefowie, mówią mi, że nie można tak mówić, ale i tak to powiem. Jestem gotowa do końca przyszłego roku zakończyć sprawę wiz. I tak długo jak po obu stronach będzie taka wola, to zrobimy to. Jest to dla mnie priorytet, chociaż wiem, że może wychodzę przed szereg. Z końcem przyszłego roku pan mnie tu posadzi i powie: pani obiecała, a tego nie dała. Nie lubię przegrywać, lubię konkurencję. Kiedy mówię, że coś zrobię, to znaczy, że to zrobię. Więc teraz wyszłam przed szereg. Powtórzymy ten wywiad i powiem: tak, znieśliśmy wizy - powiedziała Mosbacher.

To nie pierwszy raz, kiedy Mosbacher mówi o zniesieniu wiz. Temat pojawił się kilka tygodni temu w jej rozmowie z RMF FM.

- Jestem ambitna. Nie lubię przegrywać. Nie mogę usprawiedliwić tego, że nie byliście dotąd objęci programem bezwizowym. Powinniście być. Moje stanowisko w tej sprawie jest bardzo jasne, ale to nie wystarczy. Wiem, że sprawa zyskała teraz należną jej uwagę na wysokim szczeblu w Waszyngtonie - mówiła ambasador.