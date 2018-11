Premier w wywiadzie przedstawił samorządowy wynik PiS jako wielkie zwycięstwo.

- Zwycięskie wybory dają znakomity start do kolejnych kampanii. Co do frekwencji, to była ona podniesiona w wielu regionach Polski – nie tylko w dużych miastach. Krótko mówiąc, przekonaliśmy ogromną większość Polaków do naszego programu. To znaczy jedno! Zdemokratyzowaliśmy kraj. To ogromny demokratyczny sukces PiS - stwierdził.

Zdaniem Morawieckiego możliwa jest koalicja PiS i Bezpartyjnych Samorządowców na Dolnym Śląsku, która pozwoli rządzącej partii przejąć ten sejmik.

- Oczywiście zostawmy sobie jeszcze chwilę czasu, bo to są normalne negocjacje polityczne. Mam nadzieję, że dojdzie tam do porozumienia. Zobaczymy, niczego się nie da przesądzić. W innych województwach jest też to sprawa otwarta, ale toczą się na zapleczu rozmowy polityczne z różnymi partnerami - powiedział Morawiecki.