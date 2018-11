1 ZDJĘCIE Prezes TVP Jacek Kurski (Fot. Paweł Małecki / Agencja Gazeta)

TVP i jej firma audytorska Sadren chcą dostać dostęp do 100 gospodarstw domowych, w których Nielsen bada oglądalność programów telewizyjnych. Szukają dowodu na to, że słabe wyniki publicznej telewizji to wynik manipulacji.