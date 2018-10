Od kilku dni policjanci w całej Polsce przesyłają sobie takie wiadomości: ”1 listopada OPP w Kielcach nie wychodzi do służby”, „Łask, Zduńska Wola, Poddębice, Wieluń, Wieruszów Tomaszów Mazowiecki WRD 100 proc. L 4 i plus WPI, to samo Bełchatów, Łódzkie WPI dwa referaty, które miały wyjść do służby 100 proc. L 4”, „w Brzezinach RD 100 proc. L 4 KMP Łódź 3 kompanie OPP, komisariat, sekcje zabezpieczenia, miasta - L4”, ”w Łodzi zwołano sztab kryzysowy i Straż Pożarna ma kierować ruchem”.

OPP to oddziały prewencji policji, WRD – wydział ruchu drogowego, WPI – wydział patrolowo-interwencyjny. Czyli struktury odpowiedzialne za bezpieczeństwo na drogach i zabezpieczenie świąt oraz masowych imprez.

PiS obiecał, ale nie dał

Wszystkich Świętych i 11 listopada to od lat czas najbardziej wytężonej pracy dla funkcjonariuszy. Bez patroli w okolicach cmentarzy i oddziałów pilnujących spokoju w czasie manifestacji pod znakiem zapytania staje sprawny i spokojny przebieg świąt oraz długich weekendów. Ale dlatego właśnie policyjne związki zawodowe zdecydowały się na protest w tak ważnej chwili. Policja praktycznie nie ma prawa do strajku, więc funkcjonariusze masowo idą na zwolnienia.