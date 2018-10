Ewa Ivanova: Czy Polska wykona postanowienie zabezpieczające unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Sądu Najwyższego?

Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości: Jesteśmy w Unii Europejskiej i będziemy respektować prawo europejskie. Trybunał zobowiązał Rzeczpospolitą Polską do zawieszenia kilku przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym i podjęcia kroków prawnych zmierzających do przywrócenia do pracy sędziów Sądu Najwyższego, którzy przeszli w stan spoczynku.

Kto jest adresatem tego postanowienia? Kto ma je wykonać?

– Państwo. Dokładnie: organy państwa.

Czyli także sądy?

– Nie. Postanowienie TSUE nie jest adresowane do poszczególnych sędziów Sądu Najwyższego czy Naczelnego Sądu Administracyjnego. Nie stanowi podstawy do podejmowania służby przez osoby [sędziów SN], które przeszły w stan spoczynku. Postanowienie Trybunału nie oznacza automatycznego przeniesienia sędziów ze stanu spoczynku do stanu czynnej służby. Przecież sam Trybunał wskazał w punkcie 18. uzasadnienia postanowienia zabezpieczającego, że sędziowie przeszli skutecznie w stan spoczynku.