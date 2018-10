TVP jest dzisiaj integralną częścią partyjno-rządowej kampanii wyborczej. Tak było i jest teraz podczas wyborów samorządowych, tak będzie przed kolejnymi – europejskimi, parlamentarnymi i prezydenckimi.

Po tej kampanii wyborczej jak na dłoni widać to, o czym pisali komentarzy i opozycja od ponad dwóch lat: problemem jest nie tylko skrajne upartyjnienie TVP, ale i upartyjnienie organów kontroli mediów publicznych: Rady Mediów Narodowych i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Wszyscy widzą i słyszą, że telewizja publiczna nie jest już publiczna, tylko partyjno-rządowa, ale nikt nie jest w stanie nic z tym zrobić. Efekt: prezes Kurski może robić wszystko.

Opozycja oczywiście bardzo by chciała, ale nie ma żadnych narzędzi – w RMN ma tylko jeden głos z pięciu. A w KRRiT w ogóle nie ma opozycji. Tak to sobie PiS wykombinował, by partia kontrolowała te instytucje, które powinny kontrolować media.