34,3 proc. dla Zjednoczonej Prawicy w wyborach samorządowych to lepiej niż przed 4 laty (27 proc.), ale mniej, niż pokazywały sondaże (bliżej 40 proc.). To dlatego, że PiS słabo wypadł w największych miastach. Więc choć wygrał, szuka przyczyn tej porażki.

PiS: Przegrana w dużych miastach to efekt kłamstwa o polexicie

W poniedziałek senator PiS Adam Bielan w radiowej Trójce przekonuje, że słaby wynik PiS w największych miastach to efekt kłamstwa o polexicie. A to kłamstwo to rezultat decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który w przedwyborczy piątek zawiesił czystkę emerytalną sędziów Sądu Najwyższego i nakazał przywrócenie usuniętych sędziów do pracy. – Sporo osób uległo tej propagandzie – twierdzi Bielan.

Ale to nieprawda, że komentarze o możliwości wyprowadzenia Polski przez PiS z UE pojawiły się dopiero dwa dni przed wyborami w związku z decyzją TSUE. Takie obawy były i wcześniej. Np. gdy w połowie października wyszło na jaw, że dwa tygodnie wcześniej minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego, by uznał za niekonstytucyjny art. 267 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Ten artykuł umożliwia polskim sądom zadawanie Trybunałowi Sprawiedliwości UE tzw. pytań prejudycjalnych – o wykładnię traktatów unijnych. Właśnie kilka takich pytań zadał Sąd Najwyższy, a także sądy z Warszawy, Łodzi i Gorzowa. Sądy pytały, czy przygotowana przez PiS reforma sądownictwa jest zgodna z unijnymi przepisami. Pytania dotyczyły możliwości przeprowadzenia czystki najstarszych sędziów SN, nowych postępowań dyscyplinarnych, obsadzonej przez polityków Krajowej Rady Sądownictwa czy nowej Izby Dyscyplinarnej w SN.