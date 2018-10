W poniedziałek przez niemal całe północne Włochy przetoczyły się gwałtowne burze, z podmuchami wiatru do 100 km/h. Jak podaje agencja informacyjna Agence France Presse, w niektórych miejscach w ciągu jednego dnia spadło tyle opadów, co na ogół przez kilka miesięcy. Według gazety ok. 160 tys. gospodarstw domowych w prowincjach Belluno i Treviso zostało odciętych od prądu.

W Genui, Rzymie, regionie Wenecji Euganejskiej, kilku miastach na północy i w położonej na Sycylii Mesynie zamknięto szkoły. Władze czasowo zawiesiły ruch kolejowy i samochodowy w pobliżu przełęczy Brenner, szlaku alpejskiego łączącego Włochy z Austrią, po tym jak po osunięciu się gruntu niektóre części autostrady stały się nieprzejezdne.

W wyniku burz zginęło siedem osób. Dwie zginęły w miejscowości Terracina, ok. 100 km na południowy wschód od Rzymu, po tym jak na samochód spadło drzewo - podaje państwowy nadawca radiowo-telewizyjny RAI. Trzy osoby zostały przygniecione przez drzewa w okolicach Rzymu, a jeszcze jedna w rejonie Neapolu. W pobliżu miasta Savona na północnym zachodzie spadający kawałek gzymsu uderzył i zabił kobietę.