„Chyba przyszedł czas, aby festiwal Pol’and’Rock mógł być niesiony już nie przez nas” – pierwsza refleksja Jurka Owsiaka po tegorocznej imprezie w Kostrzynie nad Odrą. Szef WOŚP przyznaje w mediach społecznościowych: zmęczenie, zmęczenie, zmęczenie. „Być może skończyłyby się te lekkie napięcia z wojewodą czy służbami profesjonalnymi, jak straż czy policja, bo byłoby to uzgadniane i ustalane lokalnie, wśród ludzi, którzy nie tylko ten jeden raz, ale cały rok współpracują ze sobą” – zastanawia się i pyta, co by było, gdyby imprezę przejęło miasto.

Publicyści i internetowi hejterzy z prawej strony od lat starają się zniszczyć autorytet Owsiaka i utrudnić realizację jego przedsięwzięć. Zachęcający młodych ludzi do samodzielnego myślenia denerwuje wszystkich, którym marzy się młodzież posłuszna, zdyscyplinowana, umundurowana i zuniformizowana.

Już 15 lat temu TV Trwam pokazała film „Cała prawda o Przystanku Woodstock”. Jedną z bohaterek była katechetka, która na zmanipulowanym tle – namiot i porozrzucane wokół strzykawki – przekonywała widzów, że Woodstock niesie zło i demoralizację. Rok później na łamach „Naszego Dziennika” można było przeczytać, że Owsiak jest organizatorem „kryminalnych, wielkich spędów demoralizujących młodzież, upokarzających, obrażających”, a na jego Przystanku „duchowi spadkobiercy Marksa i Lenina upadlają polską młodzież”.