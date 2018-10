O kłopotach z zarejestrowaniem się na listach wyborczych przez elektroniczny system ePuap już w wyborczą niedzielę informowali czytelnicy z całej Polski. Termin, w którym można było dopisać się do rejestru wyborców w miejscu, gdzie się mieszka, ale nie jest się zameldowanym, mijał 16 października. W całym kraju zrobiło to 46 tys. osób. Urzędy gmin miały trzy dni na rozpatrzenie wniosku. Wiele nie zdążyło.

Tomasz Popiołek, dyrektor wydziału administracji Urzędu Miasta w Krakowie: – Do rejestru wyborców można dopisać się przez cały rok, ale niestety mieszkańcy czekali z tym na ostatnią chwilę. W niektórych przypadkach musieliśmy udać się pod wskazany adres, by sprawdzić, czy dana osoba rzeczywiście zamieszkuje na terenie naszej gminy. To wydłużało proces weryfikacji.

Efekt? W wyborczą niedzielę sporo osób nadal nie wiedziało, gdzie może głosować. Na wybory nie poszły. Krakowski magistrat zachęcał, by osobiście sprawdzać w lokalach, czy nasze nazwisko widnieje w rejestrze – bo wiele decyzji zostało rozpatrzonych, ale nie było czasu, by przesłać je mailem. Taka informacja pojawiła się jednak wyłącznie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UMK, gdzie mało kto zagląda.