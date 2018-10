12.10.2018

„Żałuję, że sąd apelacyjny dostrzega prawa jakiejś mniejszości – i to jeszcze w dużej części przyjezdnej z Warszawy czy z innej miejscowości – a nie dostrzega prawa zdecydowanej przytłaczającej większości mieszkańców Lublina do spokoju i do tego, żeby nie byli epatowani seksualnością kogokolwiek” – stwierdził wojewoda lubelski z PiS Przemysław Czarnek po decyzji sądu apelacyjnego, który zezwolił na Marsz Równości w Lublinie.

Marszu Równości nie chciał prezydent Lublina Krzysztof Żuk (PO). Uznał, że marsz i kontrmanifestacja narodowców mogłyby zagrażać życiu oraz zdrowiu uczestników obu wydarzeń.

15.10.2018

Onet.pl opublikował kolejne stenogramy z restauracji Sowa i Przyjaciele z udziałem Mateusza Morawieckiego, gdy był prezesem BZ WBK. Najnowszy wątek dotyczy potencjalnego sponsorowania Roberta Kubicy przez bank. Na stenogramach Bogusława Matuszewska, zastępczyni szefa PGE, pyta Morawieckiego o to, jacy kierowcy są w teamie Ferrari. – Tak. Miał być jeszcze Kubica, ale na szczęście złamał rękę raz, drugi... – mówił. Morawiecki opisuje w ten sposób groźny wypadek Kubicy z początku 2011 r.