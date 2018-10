„Rzeczpospolita Polska zostaje zobowiązana do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym” – tak rozpoczyna się postanowienie Trybunału Sprawiedliwości UE z 19 października br. W jeden dzień zmieniło obraz toczącej się od blisko trzech lat walki o niezależność sądownictwa. Po sparaliżowaniu Trybunału Konstytucyjnego, czystce wśród prezesów sądów i upolitycznieniu nowej Krajowej Rady Sądownictwa przed niekonstytucyjnymi zmianami bronił się już tylko Sąd Najwyższy.

TSUE – przynajmniej na razie – go ocalił. Nakazał Polsce zawiesić przepisy, którymi prezydent Andrzej Duda obniżył sędziom SN wiek emerytalny z 70 do 65 lat. Na ich podstawie od lipca usiłuje wysłać na przedwczesną emeryturę 23 osoby, w tym pierwszą prezes Małgorzatę Gersdorf, choć jej konstytucyjna kadencja upływa w 2020 r. Polska musi przywrócić sędziów do pracy na warunkach sprzed prezydenckiej reformy. Trybunał zakazał także obsadzania miejsc sędziów nowymi osobami i powoływania nowego pierwszego prezesa.