Rozmowa z Jarosławem Gowinem, ministrem nauki i szkolnictwa wyższego

JUSTYNA SUCHECKA: Zaczął się nowy rok akademicki, zapowiadał pan wielką reformę, a właściwie nic się na razie nie wydarzyło.

Jarosław Gowin: - Nie zapowiadaliśmy rewolucyjnych zmian, tylko głęboką ewolucję. Nasza reforma to proces rozłożony w czasie, wdrażany ze spokojem i namysłem. Odwiedzałem ostatnio liczne uczelnie podczas inauguracji roku akademickiego, to były dobre spotkania. Podczas tych wizyt rozmawiam również ze środowiskiem uczelni mniejszych i regionalnych., o których przyszłość wyrażano obawy. Wieszczono, że stracą na zmianach. Przekazuję im wsparcie z przewidzianych w ustawie obligacji skarbu państwa. I tak np. na Uniwersytet Zielonogórski przypada dodatkowe 30 mln zł. To kwota o połowę większa, niż uczelnia dostała z ministerstwa na inwestycje w ciągu poprzednich kilkunastu lat! Obiecałem, że regionalne uczelnie nie stracą na reformie i słowa dotrzymałem.

Ale nie wszyscy są tacy zadowoleni. Np. kulturoznawcy napisali do pana, że stworzenie nowej dyscypliny - nauki o kulturze i religii - jest „niezgodne z elementarną wiedzą o rozwoju nauk o kulturze”.