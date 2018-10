Niespełna rok temu PiS zlikwidował Biuro Ochrony Rządu i powołał nową Służbę Ochrony Państwa. Powód: kompromitacja nadzorujących BOR szefów resortu spraw wewnętrznych – Mariusza Błaszczaka (dziś kieruje MON) i Jarosława Zielińskiego (dalej w MSWiA). To oni stali za czystkami w BOR i za włączeniem Biura do ustawy dezubekizacyjnej. To oni powołali na stanowisko szefa tej formacji Andrzeja Pawlikowskiego. Miał „uzdrowić” służbę i wykazać, że BOR przyczynił się do katastrofy smoleńskiej. Zamiast tego odszedł w niesławie z powodu afery korupcyjnej wokół spółki Sensus. Szukanie winnych katastrofy w Smoleńsku „szpiegów Platformy”, dezubekizacja oraz klimat politycznej dintojry sprawiły, że formacja wpadła w rozedrganie.

Co zrobił rząd? Rozwiązał służbę, której tradycje sięgały czasów przedwojennych i która nie splamiła się polityczną dyspozycyjnością. Na czele nowej formacji PiS postawił ludzi ściągniętych z policji. Kolejny policzek dla BOR, którego oficerowie uważali się za elitę. Funkcjonariusze przestali być pewni jutra, wielu utraciło wiarę w sens swojej pracy.