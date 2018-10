Edward Dwurnik urodził się w 1943 roku. Studiował w latach 1963-70 malarstwo i grafikę w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, a także przez trzy lata rzeźbę.

Prowokacyjny Dwurnik

To wybitny polski malarz i grafik, jedna z najbardziej rozpoznawalnych osobowości polskiej sztuki współczesnej. Jedyny polski artysta, któremu udało się odnieść międzynarodowy sukces przed transformacją (m.in. udział w "Documenta 7" w Kassel w 1982 roku).

To także jedyny artysta, który niezależnie od uznania w kręgach profesjonalnych stał się popularny we wszystkich środowiskach konsumentów sztuki. Niepokorny i prowokacyjny, zmienny i nieprzewidywalny, pełen diabelskiego poczucia humoru, do dziś budzi skrajne reakcje i poruszenie.

W latach 60. rozpoczął słynny cykl "Podróże autostopem". Są też inne, równie cenione. To m.in. "Sportowcy", pokazujący nieco karykaturalnie, nieco komiksowo bohaterów PRL-owskiej codzienności. Cykl był realizowany w latach 1972-78.