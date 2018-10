Serial z wyborem następcy Marka Michalaka, który sprawował urząd rzecznika przez ostatnie 10 lat, zaczął się zaraz po wakacjach. Przy pierwszym podejściu posłowie PiS odrzucili kandydatury opozycji – prof. Ewy Jarosz (zgłoszonej przez PO, Nowoczesną i PSL) oraz Pawła Kukiza-Szczucińskiego (Kukiz’15). Kandydatka PiS Sabina Zalewska sama się wycofała po wcześniejszym oskarżeniu o plagiat.

Za drugim razem PiS zgłosił dr Agnieszkę Dudzińską. To socjolożka związana z Instytutem Studiów Politycznych PAN znana z walki o prawa dzieci z niepełnosprawnościami. Ale mimo rekomendacji partii kandydatura niespodziewanie przepadła w Sejmie. Również głosami posłów PiS.

24 października - przy trzecim podejściu - Sejm przyjął kandydaturę Dudzińskiej, zgłoszonej ponownie. Ale dziś zgody na nią nie wyraził Senat.

To oznacza, że Sejm będzie musiał wybrać nowego kandydata. W ustawie o RPD czytamy: "Jeżeli Senat nie wyrazi zgody na powołanie Rzecznika, Sejm powołuje na to stanowisko inną osobę". Czy będzie to znów dr Dudzińska?